معهد مسك يستعرض الفنون العسيرية

الرياض – البلاد

بدأ معهد مسك للفنون إقامة حزمة من البرامج والأنشطة الفنية في مدينة أبها لمدة شهر كامل، وتتمثل في معرضين فنيين وورش عمل تدريبية للهواة والأطفال، ودورات قصيرة خاصة بالفنانين ومعرض للرسم الحي، وبازار للفنانين، وذلك بالتزامن مع موسم السودة.

ودعا معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية”، المهتمين بالفنون من فئات المجتمع كافة في منطقة عسير، إلى الاستفادة من هذه البرامج والأنشطة التي تقام في على طول شهر أغسطس في كل من قرية المفتاحة ومنطقة السودة.

وتتضمن برامج قرية المفتاحة ورش عمل يومية لمدة 40 دقيقة للتدريب على عدة أنواع من الفنون، ودورات قصيرة خاصة بالفنانين، والتي تتطلب التسجيل المسبق، إلى جانب إقامة بازار خاص بالفنانين مع نهاية كل أسبوع.

كما تشتمل برامج قرية المفتاحة على معرض أرض الطود الخاص بأعمال فنية متنوعة تعكس بيئة عسير، حيث يستعرض المعرض ثقافة المنطقة الجنوبية عبر الفن، حيث يركز معرض أرض الطود على مفهوم الزمان والمكان في تشكيل هوية وتاريخ منطقة عسير، ويستعرض مخزونها التراثي والثقافي والفني.