كيف خرج الأهلي “رابحًا” من بيع باولو دياز إلى ريفربليت؟

انتقل المدافع الدولي التشيلي ولاعب الأهلي، باولو دياز، إلى فريق ريفربليت الأرجنتيني بشكل رسمي وبعقد يمتد إلى صيف 2022.

وجاء انضمام دياز إلى ريفربليت بعد محاولات عديدة من الجانب الأرجنتيني خلال العام الماضي بأكمله وسط رفض تام من الأهلي.

اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، انضم إلى صفوف الأهلي الموسم الفارط وافدًا من فريق سان لورينزو الأرجنتيني.

🎙️ Paulo Díaz: "Tenía muchas ganas de venir a River y me encontré con un grupo muy bueno, me dieron una muy buena bienvenida. Es un gran paso para mi carrera". pic.twitter.com/cyO2OeBQSA — River Plate (@RiverPlate) August 2, 2019

وأضحى دياز أحد القطع المهمة في تشكيلة المدرب مارسيلو جاياردو، بعدما وقع على 33 مشاركة، مُسجّلًا هدفين.

بيد أن قرار دياز بالاتفاق مع إدارة الأهلي كان له فصل الخطاب في الأمر، ليعود إلى الدوري الأرجنتيني من جديد.

عقد اللاعب مع ناديه الجديد يتضمن شرطًا جزائيًا يُقدّر بـ 20 مليون يورو، وسيتحصل الهلال على 3.5 مليون يورو من الصفقة حسبما أورده موقع “ترانسفير ماركت” المختص بأسعار اللاعبين وتنقلاتهم.

وباع الأهلي ما نسبته 70% من قيمة بطاقة اللاعب إلى ريفربليت، واحتفظ بـ 30%.

وهو ما يعني انتعاش خزينة الراقي بمبلغ 6 ملايين يورو حال قام أحد الأندية بالإيفاء بقيمة الشرط الجزائي.

وفي حالة بيع المستقبلي للاعب، فإن الأهلي سيتحصل على ما نسبته 30% من قيمة الصفقة.

يمتلك دياز خبرات دولية كبيرة (17 مباراة) وخاض منافسات كأس القارات رفقة منتخب بلاده عام 2017.

وفي كوبا أميركا التي أقيمت مؤخرًا بالبرازيل، شارك دياز في لقائين مع تشيلي، بيد أنه لم يستكمل المشوار لإقصاء رفاقه من الدور نصف النهائي.

ورُغم أن الأهلي خسر مدافعًا كبيرًا مثله، إلا أنه سيستفيد في المستقبل إذا ما تألق وانتقل لنادي أوروبي.