فضية ثانية للعداء أسامة مسرحي في بطولة العالم للشباب

نيوتيل : واس

حقق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة العداء أسامة مسرحي المركز الثاني والميدالية الفضية اليوم في سباق 200 متر بزمن 56 : 26 ثانية” رقم شخصي جديد “ضمن بطولة العالم للشباب لألعاب القوى في مدينة نتويل السويسرية .

وهي الميدالية الفضية الثانية بعد الأولى أمس في سباق 100 متر للعداء المسرحي الذي عبر عن سعادته بإضافة إنجاز آخر للسعودية في بطولة العالم ، مؤكداً أن الزمن الذي حققه اليوم سيكون له تأثير كبير في التقدم بالترتيب العام على مستوى العدائين الشباب في العالم ، حيث كان الزمن السابق ( 97 :27 ثانية).