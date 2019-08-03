شطيرة بطول 72 مترا

المكسيك – رويترز

تمكن طهاة في المكسيك من إعداد شطيرة عملاقة، سجلت رقما قياسيا جديدا كأطول شطيرة على الإطلاق .

وتجمعت حشود لمشاهدة الطهاة وهم يحطمون رقما قياسيا بإعداد الشطيرة ، فيما قال المنظمون: “شطيرة التورتا التي يبلغ طولها 72 مترا سجلت رقما قياسيا جديدا كأطول شطيرة على الإطلاق تعد في المكسيك.

وتتكون الشطيرة من قطع الخبز والخس والبصل والطماطم مع عدد ضخم من المكونات، بما في ذلك مئات اللترات من المايونيز والخردل والصلصات الحارة.

وكل جزء من التورتا العملاقة له نكهة مختلفة ناجمة عن خلطات عديدة أعدها طهاة محليون.

وينطلق تحدي التورتا الطويل في معرض يهدف إلى رفع الطلب على الشطيرة المكسيكية، بعد أن خبت شعبيتها في السنوات الأخيرة بسبب زيادة استهلاك الوجبات السريعة.