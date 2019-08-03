جامعات تخرّج مليونيرات

جدة- البلاد

نشرت شركة أمريكية معنية بتقديم المعلومات عن الأثرياء في العالم، قائمة 20 جامعة تخرّج طلبة بات الواحد منهم يمتلك عشرات الملايين من الدولارات.ومن بين الجامعات العشرين 17 جامعة في الولايات المتحدة و3 فقط خارجها.

واعتمدت الشركة معيار ثروة صافية تبلغ 30 مليون دولار أميركي لكل خريج، وقائمة بالعدد الأكيد والمتوقع للخريجين المليونيرات.

وتخرج كل واحدة من الجامعات العشرين ما معدله 2000 مليونير، أما الجامعات الخمس الأولى، فيصل الرقم إلى 3 آلاف. ومن هذه الجامعات:

– جامعة هارفارد: 1830 خريجا مليونيرا مؤكدا، ويبلغ مجموع ثرواتهم 1.9 تريليون دولار .

– جامعة ستانفورد: 775 خريجا مؤكدا، يبلغ مجموع ثرواتهم 1.1 تريليون دولار.

– جامعة بنسلفانيا: 744 خريجا مؤكدا يملكون نحو 731 مليار دولار.