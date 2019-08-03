الجامعة العربية ترحب بالاتفاق حول الوثيقة الدستورية في السودان

البلاد : متابعات

رحبت “جامعة الدول العربية” بالتوصل إلى اتفاق على نص الوثيقة الدستورية الحاكمة خلال الفترة الانتقالية تمهيداً لتوقيعه بالأحرف الأولى خلال اليومين القادمين بين “المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير، الذي تم فجر اليوم السبت.

واعتبر مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، أن هذا التوافق على الوثيقة الدستورية الانتقالية من شأنه أن يطلق، بعد التوقيع عليه، مرحلة جديدة وهامة تتواكب مع تنفيذ ما يتطلع إليه الشعب السوداني من حكم مدني ديموقراطي، وتحقيق السلام الشامل في ربوع البلاد.

وجددت الجامعة العربية التزامها بالوقوف بكل قوة إلى جانب الجهات السودانية الانتقالية المتوافق عليها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديموقراطية والاستقرار والتنمية الشاملة، وهو ما سينعكس بدون شك على دعم جهود السلام والاستقرار في الوطن العربي.

وكان وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد حسن لبات، أعلن في مؤتمر صحفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أن المجلس العسكري الانتقالي وقادة الحراك في السودان، اتفقا على وثيقة دستورية تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.