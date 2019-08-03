إطلاق حملة ” لكم أجر العبادة ولنا شرف الوفادة “

البلاد _المدينة المنورة

أطلقت الإدارة العامة النسائية ممثلة في إدارة الخدمات النسائية برئاسة شؤون الحرمين اليوم السبت ، حملتها بعنوان ” لكم أجر العبادة ولنا شرف الوفادة ” لخدمة زائرات المسجد النبوي، ضمن حملة وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ( خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا ) في عامها السابع

وأفادت مديرة الخدمات النسائية الأستاذة سميرة المولد بأن هذه الحملة تستهدف زائرات المسجد النبوي للتعريف بالخدمات المقدمة لهن من قبل إدارة الخدمات النسائية وتم خلالها استقبال الزائرات والترحيب بهن وتوزيع الهدايا العينية من كُتيبات دينية وتوعوية ، سُجادة صلاة ، عبوات ماء زمزم.