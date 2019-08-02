ريما بنت بندر: قيادتنا ملتزمة بالمساواة بين الجنسين

البلاد : متابعات

أكّدت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، أن تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية يهدف إلى رفع مكانة المرأة في المجتمع ويعكس التزام قيادة المملكة بالمساواة بين الجنسين.

وأبانت الأميرة ريما أن هذه التطورات تأتي استكمالاً لخطوات سابقة بدأت بإشراك المرأة في مجلس الشورى، وقيادة السيارة.

وأضافت عبر حسابها على تويتر أن هذه التعديلات الجديدة تُعتبر تاريخية ونهج شامل للمساواة بين الجنسين من شأنه أن يخلق بلا شك تغييراً حقيقياً للمرأة السعودية، معربة عن سعادتها بإجراء هذه التعديلات التي تهدف إلى رفع مكانة المرأة السعودية في المجتمع، ومنحها الحق في التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر والسفر بشكل مستقل.

وأوضحت أن النساء السعوديات لعبن أدوراً أساسية في تنمية بلدنا، وسيواصلن القيام بذلك مساواة بالأدوار التي يقوم بها الرجال.

وكان مجلس الوزراء وافق على إجراء عدة تعديلات على نظام وثائق السفر الصادر في عام 1421 بمرسوم ملكي، وشملت التعديلات إلغاء المادة الثالثة من النظام، وإجراء تعديلين على المادتين الثانية والرابعة.