التكنولوجيا

وكالة الفضاء الروسية تسعي لزيادة أرباحها 7 مليار دولار

امنية رشادaccess_time29 / ذو القعدة / 1440 هـ       1 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس“، دميتري روجوزين، أن الوكالة تخطط لزيادة أرباحها في عام 2019 لتبلغ نحو 7 مليارات دولار مقارنة بـ 5.6 مليار دولار في عام 2018 .

وقال روجوزين ،خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس: “نخطط في هذا العام لزيادة الأرباح المجمعة لتبلغ نحو 7 مليارات دولار مقارنة بـ 5.6 مليار دولار في العام الماضي”.

وعرض روجوزين خلال الاجتماع على الرئيس الروسي مشروع إرسال الروبوت الروسي “فيودور” إلى الفضاء ، وقال بهذا الشأن: “إنه روبوت سنرسله كمساعد للطواقم، وتم تصميمه بناء على طلب صندوق الأبحاث المتقدمة في روسيا”.

omneia rashad

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