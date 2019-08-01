دورة تدريبية لقادة المسح والإرشاد في المشاعر

جدة ـ ياسر بن يوسف

نظمت المعسكرات العامة لخدمة الحجاج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، يوم امس دورة تدريبية لقادة لجان المسح والإرشاد المشاركين في عملية إرشاد الحجاج التائهين بمشعري منى وعرفات ضمن حرص قيادة المعسكرات على وصول المشاركين الى أقصى درجات الاستعداد لخدمة حجاج بيت الله الحرام .

وأوضح مساعد قائد لجنة المسح والإرشاد بالمعسكرات عبدالله رزق الله الحارثي أن تلك الدورات التدريبية التي تُقيمه المعسكرات تهدف من خلالها الى التدريب ميدانياً وقياس مستوى تقدم المشاركين، مُشيراً الى ان محتوى تلك الدورة تضمن شرح عن آلية المسح و ما يلازمها من مسابقات و أنشطة إثرائية ، والإرشاد وأنواعه و الحالات المحتملة أثناء عملية الإرشاد ، وكل ما من شانه تجويد العمل الميداني لخدمة ضيوف الرحمن.

وكانت المعسكرات قد اقامت مؤخراً دورة تخصصية لقادة الوحدات الكشفية و رواد العشائر المشاركين في حج هذا العام والتي هدفت الى التعرف على بيئة المعسكرات العامة و كيفية توظيف أداء قائد الوحدة الناجح و مهمته و التعرف على عملية المسح و الإرشاد مع التطبيق الميداني ونظام التسمية و الترقيم و قراءة الخرائط والتعرف على العمل مع المجموعات والجهات الحكومية والتعرف على سجلات الوحدة وآلية العمل ومؤشرات تقييم الوحدات الكشفية وفنون التعامل مع ضيوف الرحمن.