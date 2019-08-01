الأرصاد: دليل إلكتروني بـ 4 لغات للتوعية بالحج

جدة – إبراهيم المدني

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة دليلا إلكترونيا لتوعية الحجاج بالمعلومات الأرصادية والبيئية بعنوان “الأرصاد والبيئة في الحج” باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية الأوردو بهدف توعية الحجاج بحالات الطقس في كل من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

ويتضمن الإصدار تقريرا عن الحالة السائدة والتوقعات المناخية، من خلال درجات الحرارة والأمطار والرياح السطحية ونسبة الرطوبة المتوقعة، وجميع تلك المعلومات متوفرة باللغات الأربعة ويحتوي الكتاب كذلك على معلومات حول مناسك الحج، ووسائل التواصل مع الهيئة عبر الرقم 988، والموقع الالكتروني وكذلك تطبيق “أرصاد” الذي يمكن للحجاج الاستفادة منه بمعرفة الحالة الجوية بشكل مستمر.

الجدير بالذكر أن الهيئة أطلقت المعرض المتنقل التوعوي التثقيفي بالأرصاد والبيئة للهيئة بهدف توعية حجاج بيت الله الحرام بالمدينة المنورة ومكة المكرمة خلال برامج تثقيفية متنوعة حول الأرصاد، وكيفية التعرف على قياس درجات الحرارة، ورصد جودة الهواء، ونقل المعلومات بشكل مباشر إلى الشاشات التفاعلية.