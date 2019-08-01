إجراء 163 عملية قسطرة وقلب مفتوح للحجاج

مكة المكرمة: البلاد

أجرت مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة أكثر من ١٦٣ عملية منها 160 عملية قسطرة قلب و 3 عمليات قلب مفتوح لحجاج بيت الله الحرام منذ مطلع شهر ذو القعدة حتى الآن.

وأوضحت الإدارة التنفيذية المشاركة لصحة القلب أن مركز القلب رفع طاقته الاستيعابية الآلية والبشرية لخدمة المرضى من ضيوف الرحمن حيث يتم تقديم جميع الخدمات والإجراءات العلاجية عن طريق القسطرة التداخلية وجراحة القلب المفتوح إضافة إلى عديد من الإجراءات العلاجية الأخرى المتعلقة بكهربائية القلب من زراعة منظمات القلب وجهاز مزيل الرجفان البطيني وعلاج اضطرابات القلب بمختلف التقنيات العلاجية الحديثة لكهربائية القلب لضيوف الرحمن وذلك ضمن الخطط الإستراتيجية للمدينة الطبية في تسخير الطاقات والإمكانيات التخصصية على مدار الساعة، لتقديم أجود الخدمات الطبية للمرضى، من خلال منظومة علاجية متقدمة وقوى عاملة إشرافية طبية وفنية ومساعدة على مستوى عالٍ من التأهيل العلمي والفني.