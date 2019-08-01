أميركا تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني

واشنطن : وكالات

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عقوبات على وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.

وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية على موقعه الإلكتروني أن الولايات المتحدة فرضت، الأربعاء ،عقوبات على وزير الخارجية الإيراني.

وأعلن مسؤول أميركي كبير أن “واشنطن فرضت عقوبات على ظريف بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بفرض عقوبات” على المرشد الأعلى لثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي.

وأضاف أن ظريف ساعد في تنفيذ “جدول أعمال متهور” لخامنئي.

وأوضح المسؤول الكبير أن “أميركا لا تعتبر ظريف نقطة الاتصال الرئيسية في محادثات نووية محتملة، وترغب في التواصل مع شخص له دور كبير في صنع القرار”.

وأوضح البيت الابيض ان العقوبات تشمل تجميد اي اصول لظريف بالولايات المتحدة او التي تسيطر عليها كيانات اميركية. وستسعى واشنطن ايضا الى الحد من الرحلات الدولية لظريف.