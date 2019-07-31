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وزارة العدل تطلق ” منصة الابتكار “

صحيفة البلادaccess_time28 / ذو القعدة / 1440 هـ      31 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض_واس

وجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق منصة الابتكار ، التي تمنح الموظفين من منسوبي الوزارة فرصة المشاركة في التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين.

وتأتي المنصة في سياق إكمال مسيرة التطوير في الوزارة، ولتكون حافزاً لمنسوبيها لتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

وتستقبل المنصة من جميع منسوبي الوزارة الأفكار الابتكارية في ستة مجالات هي تطوير قطاعات القضاء، التنفيذ، والتوثيق، إضافة إلى تحسين خدمات المستفيدين، وتطوير الموارد البشرية، ورقمنة الثروة العقارية.

وتستهدف الوزارة مستقبلاً فتح مسارات اختصاصية أكثر، تساهم في تحسين خدمات الوزارة وبيئتها مثال على ذلك تحسين بيئة العمل، التعاملات الإلكترونية، التقنيات الحديثة، التحول الرقمي، والأنظمة والتشريعات.

وتأتي المنصة في ظل حرص وزارة العدل على تقديم خدماتها وفق رؤية ابتكارية متميزة، وإعلاء قيمة الإبداع والابتكار، الذي يرتقي بالعمل العدلي.

وتعمل المنصة على تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في مشاركة منسوبي الوزارة في التطوير، حصر الأفكار الملهمة ومتابعة تنفيذها، توحيد آلية متابعة المقترحات، وتحفيز الابتكار في الوزارة.

صحيفة البلاد

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