واشنطن تطالب ألمانيا بالمشاركة في تأمين «هرمز»

برلين ــ وكالات

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية ألمانيا، رسميا، بالمشاركة في تأمين حركة الملاحة بمضيق هرمز، ومواجهة الاعتداءات الإيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم السفارة الأمريكية في برلين قوله : “لقد طلبنا رسميا من ألمانيا المشاركة في تأمين حرية الملاحة بمضيق هرمز ومواجهة الاعتداءات الإيرانية”،

وأضاف: “طلبنا من برلين المشاركة مع فرنسا وبريطانيا في تأمين المضيق”.

وكان رئيس مؤتمر ميونخ للأمن، فولغانغ إيشينغر قد طالب في وقت سابق الحكومة الألمانية، بالمشاركة بفاعلية في البعثة الأوروبية التي اقترحتها لندن في البداية لتأمين الملاحة بمضيق هرمز.

وقال إيشينغر في تصريحات لصحيفة “دي فيلت”: “لا يوجد بلد في العالم معني بسلامة حرية الملاحة العالمية مثل ألمانيا، لأنها أحد أهم الدول المصدرة للسلع والبضائع في العالم”

وأضاف: “لهذا، فإن الحكومة الألمانية مطالبة بالمشاركة في البعثة الأوروبية لحماية حرية الملاحة في هرمز”.

وأوقفت طهران، الأسبوع الماضي، ناقلة بريطانية واقتادتها إلى المياه البحرية الإيرانية.

ودأبت إيران وأذرعها الإرهابية المنتشرة بالمنطقة على استهداف السفن التجارية، لاسيما ناقلات النفط، في مضيق هرمز، الأمر الذي تكرر في أكثر من حادث خلال الأشهر الماضية.