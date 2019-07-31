محافظ جدة لكشافة التعليم: خدمتكم للحجاج عمل مشرف

جدة ـ البلاد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة ، أن خدمة الكشافة لضيوف الرحمن عمل مشرف وأن المشاركين في هذه الخدمة انموذج للشباب السعودي . جاء ذلك خلال استقباله بمقر المحافظة أمس لمدير العام لتعليم جدة المكلف صديق خوجه يرافقه عددا من الفرق الكشفية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام والذين تستضيفهم إدارة تعليم جدة في المعسكر الإعدادي.



وأضاف سموه في كلمة توجيهية لأبنائه الكشافة أن خدمة ضيوف الرحمن شرف للجميع ويحظى بذلك الشباب السعودي الصالح بتعامله النبيل مع القادمين للمشاعر المقدسة مما سيكون لذلك الأثر البالغ في نفوس حجاج بيت الله القادمين من مختلف أقطار العالم الإسلامي داعيا سموه الجميع للإخلاص والجدية في العمل وإظهار الصورة الحقيقية عن الوطن في خدمة ضيوف الرحمن.

كما بارك سموه إطلاق قافلة كشافة وزارة التعليم المشاركة بخدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة والتي تضم 600كشاف وقائد كشفي يمثلون (21) إدارة تعليمية بمختلف مناطق المملكة والذين تستضيفهم إدارة تعليم جدة.