جامعة بيشة تعلن عن موعد القبول بعدد من الدبلومات التطبيقية

ابها _البلاد

اعلنت جامعة بيشة متمثلة بـ عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر عن فتح باب القبول في الدبلومات التطبيقية للعام الجامعي 1441/1440هـ

في البرامج التالية دبلوم برمجة تطبيقية، دبلوم برمجة أنظمة المعلومات، إدارة مكتبية، محاسبة تجارية آلية، محاسبة حكومية آلية .

و اوضحت الجامعة أن البرامج معتمدة ومصنفة من وزارة الخدمة المدنية

وذكرت الجامعة ان القبول ابتداء من يوم الجمعة 1440/12/1هـ وحتى يوم السبت 1440/12/23هـ من خلال بوابة القبول الإلكتروني في موقع الجامعة انقر هنا

واشارت الجامعة إلى أن الدراسة للطلاب في مقر كلية المجتمع بالمجمع الأكاديمي ببيشة، وكلية المجتمع بالنماص بالفترة المسائية، والطالبات في كلية التربية ببيشة وبفروع الجامعة (بلقرن والنماص) في الفترة الصباحية.

واشترطت الجامعة للقبول أن يكون سعودي الجنسية أومن يحمل إقامة نظامية لغير السعوديين ،و أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة ثانوية (عامة، معهد علمي، تحفيظ قرآن، تجاري) كحد أدنى أو ما يعادلها.