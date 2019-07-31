استئصال 13 ورم ليفي لمريضة في الأحساء

البلاد_الاحساء

تمكن فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء من إنهاء معاناة مريضة كانت تعاني من آلام حادة بالبطن

حيث تبين بعد مراجعتها المستشفى وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الحالة أنها تعاني من 13 ورم ليفي بالرحم، وتم التدخل الجراحي بنجاح لاستئصال جميع الأورام الليفية مع المحافظة على الرحم دون حدوث أي مضاعفات أومشاكل صحية،

وغادرت المريضة المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة .

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يُعتبر من المنشآت الصحية المتخصصة، ويقدم خدمات صحية متكاملة في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال، حيث يضم كفاءات تمتلك مؤهلات علمية عالية كما تتوفر فيه تجهيزات طبية متميزة، مما يمكنه من إجراء مثل هذه العمليات الجراحية بكفاءة واقتدار.