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استئصال 13 ورم ليفي لمريضة في الأحساء

صحيفة البلادaccess_time28 / ذو القعدة / 1440 هـ      31 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد_الاحساء

تمكن فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء من إنهاء معاناة مريضة كانت تعاني من آلام حادة بالبطن

حيث تبين بعد مراجعتها المستشفى وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الحالة أنها تعاني من 13 ورم ليفي بالرحم، وتم التدخل الجراحي بنجاح لاستئصال جميع الأورام الليفية مع المحافظة على الرحم دون حدوث أي مضاعفات أومشاكل صحية،

وغادرت المريضة المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة .

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يُعتبر من المنشآت الصحية المتخصصة، ويقدم خدمات صحية متكاملة في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال، حيث يضم كفاءات تمتلك مؤهلات علمية عالية كما تتوفر فيه تجهيزات طبية متميزة، مما يمكنه من إجراء مثل هذه العمليات الجراحية بكفاءة واقتدار.

صحيفة البلاد

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