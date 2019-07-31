اجتماع عسكري دولي بالبحرين لبحث مواجهة الاعتداءات الإيرانية

المنامة : متابعات

تستضيف مملكة البحرين، الأربعاء، اجتماعا عسكريا دوليا لبحث التصدي للممارسات الإيرانية، التي تهدد الملاحة البحرية في الخليج العربي ومضيق هرمز.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، إن “المملكة تستضيف اجتماعاً عسكرياً دولياً هاماً، يبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز التعاون الدولي والتنسيق والتشاور للتصدي للاعتداءات المتكررة والممارسات المرفوضة، التي تستهدف أمن الملاحة البحرية الدولية في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز”.

وقال خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، إن “استضافة هذا الاجتماع تأتي تأكيداً للدور الفاعل الذي لطالما قامت به مملكة البحرين، وتحرص على استمراره وتعزيزه بالعمل المشترك والتعاون مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والحلفاء والشركاء الدوليين، لتأمين ممرات التجارة والطاقة، وحرية الملاحة الدولية، وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية من العالم”.

وشدد وزير الخارجية على أن المرحلة الراهنة وما بها من تحديات وتهديدات لأمن المنطقة، تستوجب ضرورة تكاتف كافة الجهود الإقليمية والدولية واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لردع كل ما يهدد الأمن والسلم الدوليين.