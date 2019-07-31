إمارة تبوك توضح حقيقة ما يتداول بشأن «تبرئة مغتصب»

البلاد : متابعات

نفت إمارة منطقة تبوك ما تمّ تداوله عبر مواقع التواصل حول تبرئة متهم دون أن يقضي مدة العقوبة المنصوص عليها في الحكم الصادر بشأنه.

وقال المتحدث الرسمي بإمارة منطقة تبوك علي القحطاني بأن ما ورد في موقع تويتر تحت وسم تبرئة قاتل ومغتصب غير صحيح تماماً ولا يتفق مع حيثيات القضية التي وقعت قبل عدة سنوات.

وأفاد بأن المتهم أُحيل في حينه للتحقيق لدى جهات التحقيق وبعد استيفاء كافة جوانب التحقيق، بما فيها تقرير الطب الشرعي، أحيل للمحكمة الشرعية وصدر بحقه حكم شرعي تمّ تأييده من محكمة الاستئناف، ونُفذ الحكم، ومن ثم أطلق سراحه.