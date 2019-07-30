يوم الصداقة العالمي الهاشتاق الأعلي تداولاً على تويتر

كتبت_ أمنية رشاد

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صباح اليوم، الثلاثاء، هاشتاق تحت عنوان “#يوم_الصداقه_العالمي“،حيث تفاعل معه النشطاء وحصد ما يقرب من 17 ألف تويت في أقل من ساعة.

يشار إلي أن الأمم المتحدة خصصت في عام 2011 يوما أطلقت عليه اليوم الدولي للصداقة أو يوم الصداقة العالمي بهدف تعزيز الدور الذي تلعبه الصداقة في نشر السلام في العديد من البلاد ونشر الثقافات الإيجابية المختلفة من خلال الأصدقاء.

وتقوم فكرة تخصيص الأمم المتحدة يوما عالميا للصداقة على أن الصداقة بين الشعوب والبلدان والثقافات يمكن أن تلهم جهود السلام وبناء الجسور بين المجتمعات.

وغردت إحدي الناشطات علي تويتر قائلة:” هي أختي قبل ان تكون صديقتي، هي اختي التي لم تنجبها أمي”.

فيما غرد آخر قائلا:” شكرا إلي الصديق الحقيقي المستمر إلي الان”