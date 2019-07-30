ترحيل 1700 سوري من إسطنبول

إسطنبول ـ وكالات

أعلن والي مدينة إسطنبول، علي يرلي قايا، ترحيل 1752 لاجئا سوريا من إسطنبول إلى المدن المسجلين بها خلال الأسبوعين الماضيين.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة «يني جاغ» التركية المعارضة، قال قايا، إن إسطنبول بها 547 ألف لاجئ سوري من أصل مليون و77 أجنبيا يعيشون بها.

وأوضح الوالي أنه تم ترحيل 1752 لاجئا لعدد من المدن المختلفة المسجلين بها منذ يوم 12 يوليو الجاري، وأنه بحلول الـ20 من شهر أغسطس المقبل سيكون قد تم الانتهاء من ترحيل البقية المتبقية منهم بالمدينة. وأشار يرلي قايا إلى أن بلاده اتخذت خطوات جديدة بشأن اللاجئين السوريين بداية من يوم 12 يوليو، في إشارة إلى التعليمات التي أعطاها أردوغان خلال اجتماع مع قادة حزبه يوم 11 من ذات الشهر، للبدء في ترحيل السوريين.

بدورها كشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن السلطات التركية تحتجز مئات اللاجئين السوريين وتعيد الكثيرين منهم إلى المناطق المضطربة في بلادهم التي مزّقتها الحرب، ما يثير مخاوف من عمليات ترحيل جماعي ستعرض حياة أعداد كبيرة منهم للخطر. وفي تقرير نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني، قالت إن سلطات الهجرة التركية استهدفت السوريين الذين يعيشون في إسطنبول خلال الأسابيع الأخيرة، واحتجزت أكثر من 1000 في أكبر مدن تركيا ومنحتهم 30 يوما للمغادرة.