المشاعر المقدسة تتجمل لاستقبال الحجيج

المشاعر المقدسة ـــ أحمد الاحمدي

استكملت مناطق المشاعر المقدسة منى عرفات مزدلفة كافة استعداداتها وترتيباتها اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1440 بعد ان عاشت طوال العشرة الاشهر الماضية كخلية النحل للشركات والمؤسسات المقاولة التي تعمل على تنفيذ المشروعات الجديدة المتتوعة تحت اشرف ومتابعة هئية تطوير منطقة مكة المكرمة

صحيفة ” البلاد ” قامت بجولة استطلا عية شملت ارجاء مناطق المشاعر المقدسة منى وعرفات ومزدلفة وساهدت على الطبيعة تلك المشروعات التي تضع لمساتها الا خيرة لاتمامها وكذلك.قيام مؤسسات ارباب الطوافة ومؤسسات حجاج الداخل وهي تجهز مخيماتها لتكون على اهبة الا ستعدات لا ستقبال حجاج بيت الله الحرام قبل اقل من اسبوعين من الان ليجدوا امامهم مخيمات مطورة تتوفر بها افضل وسائل الراحة والسلامة ومن المشروعات التي تم تنفيذها في مناطق المشاعر المقدسة منى وعرفات ومزدلفة والتي سوف تدهل الخدمة لا ول مرة في موسم حح هذا العام

ونفذت من قبل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة مشروع جسر المشاة المؤدي الى طريق الملك عبدالله بمشعر منى ومشروع تمديد طريق رقم 206 وربطه بنفق مع طريق رفم 204 ومشروع انشاء ثلاثة منحدرات بمشعر منى ومشروع انشاء مبان سكنية وادارية متعددة الطوابق لمشغلي محطات قطار المشاعر المقدسة .