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السفارة في الفلبين: التحقيقات متواصلة حول المواطن المفقود عبدالله الشريف

صحيفة البلادaccess_time27 / ذو القعدة / 1440 هـ      30 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الفلبين، أنها تبذل جهودا مكثفة لمعرفة مصير المواطن/ عبدالله الشريف ، وذلك انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، بمتابعة شؤون المواطنين، إلى جانب متابعة من وزير الخارجية، والسفير السعودي لدى الفلبين، ومكتب رئيس الجمهورية.

وأوضحت السفارة في بيان إلحاقي، أن المسؤولين في السفارة عقدوا عدة لقاءات مع كافة الجهات ذات العلاقة لحثهم على تكثيف البحث وإجراء التحقيقات اللازمة، وأنها على تواصل دائم مع أسرة المفقود وتطلعهم على كافة المستجدات.

وكان المواطن المفقود قد فُقد الاتصال به أثناء رحلة طيران تدريبية مع مدربه الفلبيني بمدينة «سان خوسيه» جنوبي البلاد بجزيرة مندورو.

صحيفة البلاد

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