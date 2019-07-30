السفارة في الفلبين: التحقيقات متواصلة حول المواطن المفقود عبدالله الشريف

البلاد : متابعات

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الفلبين، أنها تبذل جهودا مكثفة لمعرفة مصير المواطن/ عبدالله الشريف ، وذلك انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، بمتابعة شؤون المواطنين، إلى جانب متابعة من وزير الخارجية، والسفير السعودي لدى الفلبين، ومكتب رئيس الجمهورية.

وأوضحت السفارة في بيان إلحاقي، أن المسؤولين في السفارة عقدوا عدة لقاءات مع كافة الجهات ذات العلاقة لحثهم على تكثيف البحث وإجراء التحقيقات اللازمة، وأنها على تواصل دائم مع أسرة المفقود وتطلعهم على كافة المستجدات.

وكان المواطن المفقود قد فُقد الاتصال به أثناء رحلة طيران تدريبية مع مدربه الفلبيني بمدينة «سان خوسيه» جنوبي البلاد بجزيرة مندورو.