موهبة تعلن بدء فعاليات ملتقى الصيف

الرياض : واس

أطلقت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، فعاليات ملتقى الصيف 2019م بمشاركة 124 طالبا وطالبة من مختلف مناطق المملكة.

ويهدف الملتقى إلى ترشيح وتدريب و،تأهيل الفرق السعودية، للمشاركة في المسابقات والاولمبيادات العلمية الدولية، من خلال إعطاء جرعات تدريبية أعدها خبراء الفرق العلمية بإدارة الاولمبياد الدولي بالمؤسسة، حسب الخطط الزمنية الموضوعة لمشاركات المملكة في المسابقات العلمية الدولية.

وتستضيف الهيئة الملكية في ينبع 75 طالبا من الطلاب المتأهلين من ملتقى الربيع الماضي، فيما تستضيف جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 45 طالبة في تخصصات الرياضيات والعلوم والأحياء.

ويدرس الطلاب والطالبات المشاركون في ملتقى الصيف في الصفوف السادس الابتدائي، والأول المتوسط، والثاني المتوسط، والثالث المتوسط، ويخضعون لنحو 60 ساعة تدريب، على أيدي، نخبة من الخبراء والمتخصصين على درجة عالية من التأهيل في المجالات العلمية.

ويأتي ملتقى الصيف في إطار الخطة التدريبية التي وضعتها إدارة الأولمبياد الدولي في موهبة، ويعد الحلقة الثالثة من التدريب المباشر، حيث يشارك في هذا الملتقى الطلاب والطالبات المستمرون من الملتقيات التدريبية السابقة، ملتقى الشتاء (يناير 2019) وملتقى الربيع (مارس 2019).