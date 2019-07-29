قصف حوثي يقتل طفلاً ويصيب 3 في تعز

قتل أمس (الأحد) طفل وأصيب ثلاثة آخرون بقصف مدفعي لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على أحياء سكنية في مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية لموقع «سبتمبر نت» التابع للجيش اليمني، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية استهدفت بالمدفعية الثقيلة منازل مواطنين بحي الروضة وسط المدينة. وأضافت المصادر أن «القصف المدفعي الحوثي أسفر عن استشهاد الطفل زكريا خالد صالح حاتم (عام ونصف العام)، وإصابة ثلاثة أطفال آخرين؛ أحدهم شقيق الشهيد زكريا».

وتقصف ميليشيا الحوثي بشكل متواصل وعشوائي منازل المواطنين في أحياء متفرقة من محافظة تعز، موقعة ضحايا عدة مدنيين؛ معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى جرائم الحوثي المتواصلة في عدد من المدن اليمنية الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.