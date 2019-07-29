بالصور.. مدينة الموتى باعثة الرعب في روسيا

مدينة الموتى في روسيا جنوب غرب فلاديكافكاز، عاصمة الجمهورية الروسية أوسيتيا الشمالية – ألانيا، قرية دارغافز الرائعة التي تعود إلى العصر البرونزي، ويعد الوصول إليها مغامرة صعبة لأن طريقها غير ممهد فكلما حاول العمال العمل بالقرب منها أصابتهم لعنة بثت الرعب داخلهم ويفرون سريعا من المكان

“مدينة الأموات“ في جنوب غرب فلاديكافكاز، عاصمة الجمهورية الروسية أوسيتيا الشمالية – ألانيا، في قرية دارغافز الرائعة، التي تعود إلى زمن العصر البرونزي ق.م. بحسب ما ذكر ” موقع “ancient pages” تقعفي جنوب غرب فلاديكافكاز، عاصمة الجمهورية الروسية أوسيتيا الشمالية – ألانيا، في قرية دارغافز الرائعة، التي تعود إلى زمن العصر البرونزي ق.م. بحسب ما ذكر ” موقع

يضم هذا المكان مجموعة متنوعة من الهندسة المعمارية الرائعة، بما في ذلك الأبراج والقلاع المحصنة ومدينة جنائزية لـ 97 قبرا. كما أن لديها موقع دفن مثير للاهتمام يعود تاريخه إلى الألفية الأولى.

كان لكل عائلة قبرها الخاص، لكن الموتى لم يتم دفنهم في قبر تحت الأرض، ولكن تم وضعهم في القبر من خلال فتحة خاصة تم إغلاقها بعد ذلك بواسطة درع خشبي. عندما امتلأت كامل المساحة، تم تخفيض الرفات لتوفير مساحة للمزيد، مما سمح بدفن أكثر من 100 شخص في نفس القبر.