السفارة في إندونيسيا تصدر عدة تنبيهات للسعوديين

البلاد_متابعات

أوصت السفارة السعودية في إندونيسيا اليوم الإثنين المواطنين بعدم دفع اي مبالغ مالية لموظفي الجهات الرسمية في المطارات او مزودي الخدمات اللوجستية داخل وخارج المطار .

وكذلك عدم تقديم اي تبرعات وهبات مالية لاي جهة او جمعية او منطمة في جمهورية اندونيسيا ودعت السفارة المواطنين الراغبين في ذلك مراجعة السفارة ليتم بحث ذلك بالطرق السليمة والقانونية وعبر القنوات الرسمية .

وحذرت السفارة من ترويج وتعاطي المخدرات في اندونيسيا وذكرت السفارة أن ذلك يقع مرتكبها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الداخلي الاندونيسي بالسجن لمدة تصل الى اربع سنوات للمتعاطي ، والإعدام للمروج ، وغرامة مالية تصل إلى (850 الف دولار) .

ودعت السفارة المواطنين بالتقيد التام بمواعيد مغادرة رحلاتهم من مطارات اندونيسيا عامة ومطار جاكرتا خاصة والالتزام بمدة التأشيرة الممنوحة لهم مسبقاً ومدتها ( 30 يوم )

حيث توجد غرامة مالية قدرها ( مليون روبية اندونيسية ) عن كل يوم تأخير بعد المدة الممنوحة مسبقاً للزائر .

بالاضافة إلى إنهاء اجراءات حجوزات الفنادق لكامل المدة عبر المكاتب المعتمدة في المملكة و تفادي التعامل مع الاشخاص مباشرة او المواقع الوهمية وذلك لامن وسلامة المواطن من عمليات النصب و الاحتيال .

و أوصت السفارة المواطنين بالابتعاد عن الاماكن المشبوهة واخذ الحيطة والحذر خلال مدة بقائهم في جمهورية اندونيسيا ،

كما أوصت المواطنين الذين حصلوا على اذن رسمي بالزواج بمراجعة السفارة واخذ الإستشارة اللازمة قبل الاقدام على الزواج لتفادي دفع تكاليف مالية عالية او التوقيع على مستندات قد تدينه فيما بعد ، مما قد يتسبب له في ملاحقات قانونية .