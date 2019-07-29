أحدث صيحات تدليل الأطفال..آيس كريم بمذاق حليب الأم

نشرت صفيحة الإندبندنت البريطانية عن توصل أم بريطانية إلى طريقة مبتكرة لإبقاء طفلتها متمتعة بالبرودة خلال موجة الحر دون إصابتها بالإنفلونزا عن طريق تحويل حليب الرضاعة إلى مثلجات.
وكشفت الصحيفة أن السيدة البريطانية لين، وهي أم لثلاثة أطفال من ليدز، غرب يوركشاير، ناضلت لتشجيع طفلتها “ويلو آبيس” البالغة من العمر ١١ شهرًا على شرب حليبها الطبيعي خلال موجة الحر التي تمر بها البلاد.
وقالت السيدة البالغة من العمر ٣٧ عامًا: “فكرت في وضعه في مصاصة واشتريت بعض القوالب”. وأوضحت لين أنها كانت قلقة من أن مثلجات لبن الثدي ستذوب بسرعة كبيرة قبل أن تتناولها طفلتها بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ومع ذلك اكتشفت أن طفلتها أصبحت مقبلة عليها بشكل كبير وبسرعة بحيث لم تعد مشكلة ذوبان المثلجات موجودة.