المرأه

الإندبندنت البريطانية

أحدث صيحات تدليل الأطفال..آيس كريم بمذاق حليب الأم

امنية رشادaccess_time26 / ذو القعدة / 1440 هـ      29 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نشرت صفيحة الإندبندنت البريطانية عن توصل أم بريطانية إلى طريقة مبتكرة لإبقاء طفلتها متمتعة بالبرودة خلال موجة الحر دون إصابتها بالإنفلونزا عن طريق تحويل حليب الرضاعة إلى مثلجات.

وكشفت الصحيفة أن السيدة البريطانية لين، وهي أم لثلاثة أطفال من ليدز، غرب يوركشاير، ناضلت لتشجيع طفلتها “ويلو آبيس” البالغة من العمر ١١ شهرًا على شرب حليبها الطبيعي خلال موجة الحر التي تمر بها البلاد.

وقالت السيدة البالغة من العمر ٣٧ عامًا: “فكرت في وضعه في مصاصة واشتريت بعض القوالب”. وأوضحت لين أنها كانت قلقة من أن مثلجات لبن الثدي ستذوب بسرعة كبيرة قبل أن تتناولها طفلتها بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ومع ذلك اكتشفت أن طفلتها أصبحت مقبلة عليها بشكل كبير وبسرعة بحيث لم تعد مشكلة ذوبان المثلجات موجودة.

وقالت إن شقيقتي ويلو الأكبر سنا، “بوبي” (4 سنوات) و”أوتوم” (٩ سنوات)، انتابهما الفضول وحاولا تناول المثلجات أيضًا لكن الأم منعتهما في البداية لأنها خاصة برضيعتها فقط.
وتلك المثلجات الجديدة وسيلة مبتكرة للرضيعة للحصول على المزيد من الحليب والبقاء رطبة مع إعطائها جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها.
وأضافت لين أن المثلجات كان لها أيضا تأثير مهدئ بشكل خاص للرضيعة لأنها تعاني حاليًا من التسنين، وأوضحت أن فائدة تلك المثلجات مضاعفة، فهي مغذية وصحية وتقي من سخونة الطقس وتقرحات اللثة.
omneia rashad

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *