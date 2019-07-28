” هيئة الأمر بالمعروف ” تعقد اجتماعاً مع قيادات برنامج خدمة ضيوف الرحمن

مكة المكرمة _ البلاد

عقد وكيل الرئاسة العامة للتوعية والتوجيه الدكتور عبدالرحمن بن مهنا الجهني اليوم الأحد ، اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من قيادات برنامج خدمة ضيوف الرحمن بوزارة الحج

لبحث سبل التعاون والتكامل بين أنشطة الرئاسة وبرامجها في موسم حج هذا العام مع نظرائهم في وزارة الحج وذلك بمقر الرئاسة بالعاصمة المقدسة.

وفي مستهل الاجتماع قدم الدكتور عبدالرحمن الجهني خارطة عمل الرئاسة خلال موسم حج هذا العام، وخططها التنفيذية في الجانب الميداني والتوعوي

مؤكداً التخصص النوعي لمشاركة الرئاسة من خلال مهامها ومسؤولياتها في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومساعدة الحجاج على أداء مناسكهم وفق الهدي النبوي

كما تم الاطلاع على مسار الدراسات البحثية التي أجرتها الرئاسة لقياس أثر الوسائل التوعوية على الحجاج.

من جانبه ثمن مدير محفظة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بوزارة الحج سلطان متبولي، الجهود والبرامج التوعوية التي تقدمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحج

مشيداً بالدور الفاعل والعمل التوعوي النوعي للرئاسة خلال موسم الحج الذي تستعد له العديد من القطاعات بجميع إمكاناتها ليظهر بالصورة المشرفة التي تعكس عناية حكومة المملكة بضيوف الرحمن.

وكانت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حشدت طاقاتها البشرية والتوعوية والتقنية للمشاركة في حج هذا العام

وأعدت الخطط للجان المشاركة مستفيدة من خبرتها في القيام بدورها الحيوي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال هذا الموسم.