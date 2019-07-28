الدولية

بالفيديو.. بوتين يغوص لمشاهدة غواصة غارقة تعود للحرب العالمية

امنية رشادaccess_time25 / ذو القعدة / 1440 هـ      28 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

أمنية رشاد

قام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،بجولة غطس ، في خليج فنلندا، حيث نزل تحت الماء هناك من أجل مشاهدة غواصة سوفيتية غرقت أثناء الحرب العالمية الثانية.

 وفي مساء يوم الاحتفال بيوم البحرية الروسية ، وصل  بوتين على متن قارب إلى جزيرة غوغلاند، الواقع على بعد 180 كيلومترا غربي مدينة سانبطرسبرج، لمشاهدة الغواضة الغارقة، بحسب ما نشرته وكالة”رويترز”
يشار الي ان الغواصة من نوع SCH-308 وتستقر في قاع الخليج على عمق 50 مترا منذ العام 1942
omneia rashad

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