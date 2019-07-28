بالفيديو.. بوتين يغوص لمشاهدة غواصة غارقة تعود للحرب العالمية

أمنية رشاد

وفي مساء يوم الاحتفال بيوم البحرية الروسية ، وصل بوتين على متن قارب إلى جزيرة غوغلاند، الواقع على بعد 180 كيلومترا غربي مدينة سانبطرسبرج، لمشاهدة الغواضة الغارقة، بحسب ما نشرته وكالة”رويترز”