النيابة العامة تستقبل 4 آلاف قضية خلال 5 أيام

جدة – ابراهيم المدني

حذر المحامي والمستشار القانوني ياسر العشماوي المواطنين والمقيمين وزوار المملكة من تبعات تجاوز الخطوط الحمراء فيما يتعلق بالنشر في مواقع التواصل الاجتماعي أو أي شكل من أشكال السلوكيات المنافية، فضلا عن ضرورة الإلتزام بالضوابط الأمنية والسلوكية،

لافتا إلى أن الجهات المختصة لن تتواني في محاسبة كل مخطئ بحسب حجم الخطأ وبغض النظر عن عمره وجنسه. وأضاف بتصريح لـ ” البلاد ” أن النيابة العامة لن تتساهل مع الذين يسيئون للآخرين في وسائل التواصل الاجتماعي ولن تتهاون مع المذنب مهما كانت خطيئته لافتاً إلى أن القضاء في المملكة هو الفيصل في جميع القضايا التي تحال اليه من النيابة العامة وهو يتميز بالاستقلالية في أحكامه الشرعية.

إلى ذلك كشفت النيابة العامة في تقرير لها نشرته على موقعها الرسمي عن استقبالها ـ4307 قضية خلال 5 أيام فقط بدءاً من تاريخ 11/ 11/ 1440هـ إلى 17/ 11/ 1440هـ أحالت 2330 قضية للمحاكم برفع الدعوى العامة فيما أنجزت 2908 قضية. وأشار التقرير بإشراف 2594 عضواً بالنيابة العامة على هذه القضايا واتخذوا 78233 الف اجراء خلال هذه الفترة.