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الجوازات تتواصل مع الحجاج بأكثر من 10 لغات

صحيفة البلادaccess_time25 / ذو القعدة / 1440 هـ      28 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

وفرت المديرية العامة للجوازات، ممثلة في معهد الجوازات عدداً من الطلبة الذين يتحدثون أكثر من (10) لغات مختلفة كاللغة الإنجليزية والإسبانية والإندونيسية واليابانية والفارسية والأوردو والتركية وغيرها من اللغات في صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وصالات الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ،وذلك لتسهيل التواصل والتعامل مع الحجاج بلغاتهم الرئيسية.

وسخرت المديرية العامة للجوازات هذه الجهود في إطار تطوير العمل وتحسين التواصل مع حجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى تقديم جميع الإمكانات اللازمة، التي تساعد على إنهاء إجراءات دخول الحجاج لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

صحيفة البلاد

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