مناقشة تحديات الأمن الصناعي بالشركات

الجبيل- البلاد

بحثت الجمعية الدولية للأمن الصناعي بالجبيل في اجتماعها الثالث، تحديات هذا المجال الأمني في قطاع الشركات الصناعية.

وأوضح رئيس فرع الجمعية المهندس عبدالعزيز المطيري، أن الجمعية تعمل على تحقيق الكفاءة في إيجاد فرص مستدامة لتحسين مجال الخدمات والحلول، التي يمكنها أن تسهم في تحسين أداء العاملين في مجال الأمن الصناعي، وتعمل على زيادة مستوى الوعي المجتمعي بالجوانب الأمنية، إضافة إلى تأصيل التعاون بين الأعضاء من خلال تبادل الخبرات والتجارب.

من جهته، أكد المدير العام لإدارة الأمن الصناعي والسلامة بشركة “سبكيم” المهندس عيد الجعيد، على دور قطاع الشركات الصناعية في الارتقاء بمفهوم الأمن الصناعي، وما يشهده من تقدم ملحوظ، في سبيل تطوير الممارسات الأمنية وأساليب التصدي للتهديدات والمخاطر، ويعود ذلك إلى نوعية البرامج المتطورة والتي تسهم في تحسين مستوى الأداء لدى العاملين المتخصصين.

في السياق نفسه، أوضحت دنيا محيميد أن المخاطر التي تهدد السلامة الشخصية للمسافرين يمكنها أن ترتبط بعدة مخاطر طبيعية، كالزلازل والفيضانات، ومخاطر ترتبط بالحوادث الأمنية والفوضى لدى بعض البلدان، وما تشكله من تهديد لحياة الزوار، فيما شددت المتحدثة دنيا محيميد على أهمية الوعي لدى إدارات الأمن الصناعي بمثل هذه المخاطر، ودورها في نقل الوعي إلى الموظفين داخل الشركات.