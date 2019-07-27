مغردون يطلقون هاشتاق للتفاعل الوجداني

كتبت_أمنية رشاد
أطلق مغردون عبر موقع التدوينات القصيرة”تويتر” هاشتاق،صباح اليوم السبت، يحمل عنوان #ماذا_ينقصك_في_هاللحظة،للتعبير عن التفاعل الوجداني، وكنوع من انواع المصارحة النفسية مع رواد مواقع التواصل.
حيث تفاعل ما يقرب من عشرين ألف مغرد مع الهاشتاق، في أقل من ساعة من إطلاقه، وبدأ التفاعل بكتابة التدوينات المصحوبة ببعض من الصور الساخرة”الكوميكس”، أو الفيديوهات التفاعلية.
كتب أحد المغردين يقول:”الدّمع ألم مائع يترقرق بين الأجفان ودمعة اليتيم كلام يائس بين الأهداب يرتجف.. دمعة اليتيم ليست كالدّمع،هي روح الفقيد للفلذة،عن بُعد،ٍتتفقّد”، في إشارة لفقد والده.
فيما غردت ناشطة أخري ساخرة تقول:”النوم ما ينقصني، لو علم النوم مكانته في قلبي لبكي خجلا من تصرفاته معي”.