ترامب يهاجم أوباما بسبب “مكيفات” البيت الأبيض!

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالدو ترامب، سلفه باراك أوباما مرة أخرى بشكل علني عبر وسائل الإعلام، وهذ المرة السبب “المكيفات”.

فخلال مؤتمر صحفي عقده ترامب أمس الجمعة في البيت الأبيض، قال إن نظام المكيفات الذي أنشأه أوباما سيء للغاية.

وأشار إلى أنه سافر إلى أحد المنتجعات بولاية نيوجيرسي، لأنه لم يطق البقاء مع هذه الأنظمة السيئة من المكيفات.

وانتقد ترامب أعمال التجديد التي قام بها أوباما، خاصة في الجناح الغربي من البيت الأبيض.

وقال “لقد كان يعمل المكيف بشكل أفضل قبل يتم تغييره، لم يترك الديمقراطيين شيئًا إلا ونبشوا فيه”.

كما طالب ترامب بمحاسبة أوباما على الأمر، وتطرق إلى بعض المسائل القديمة مثل توقيع ميشيل أوباما لعقد مع أحد دور النشر دون الإفصاح عن التفاصيل.