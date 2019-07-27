إسقاط درون حوثية تجاه جازان .. والشرعية تحبط عملية عسكرية للمليشيات بالجوف

جدة ــ واس

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات التحالف اعترضت وأسقطت طائرة بدون طيار، أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في مدينة جازان.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: إن قوات التحالف تمكنت صباح أمس “الجمعة” من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بجازان.

وأكد المالكي في بيان مقتضب أن كل محاولات الميليشيات الحوثية العدائية سيكون مصيرها الفشل.

وكان التحالف قد أعلن مساء الخميس، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الإرهابية من محافظة صنعاء في محاولة لاستهداف المملكة.

وذكّر المالكي المجتمع الدولي بالأعمال العدائية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، موضّحاً أنّ توجيهها صواريخها الباليستية وطائراتها المسيرة إلى المناطق والمرافق المدنية والأحياء السكنية المأهولة بالمواطنين العزل، وتعمّدها استهداف المدنيين جرائم حرب ضد الإنسانية توقع الميليشيا المدعومة من إيران والتابعة لها تحت طائلة القانون الدولي.

واستهجن العقيد المالكي الادعاءات التي تخرج فيها الميليشيات بين يوم وآخر معلنة كذبًا وزيفًا استهداف مطارات ومواقع عسكرية، عجزت في الواقع عن الوصول إليها، مؤكّدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستحبط كل محاولات الميليشيا الإرهابية وستبطل مخططاتها العدائية.

وفى سياق متصل، أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني بمحافظة الجوف، محاولة للميليشيات الانقلابية استعادة مواقع خسرتها الأيام الماضية في مديرية برط العنان.

وأفاد رئيس عمليات حرس الحدود اليمنية العميد هادي حمران الجعيدي، أن وحدات المحور الشمالي للجيش الوطني بالمحافظة تمكنت من دحر ميليشيات الحوثي خلال المواجهات التي استمرت لساعات.

وأشار الجعيدي إلى أن عشرات العناصر من الميليشيات لقوا مصرعهم وجرح العشرات، فيما لاذ البقية بالفرار.

إلى ذلك، سقط العشرات من عناصر المليشيا الموالية لإيران بين قتيل وجريح من جراء هجمات ومحاولات تسلل فاشلة نفذتها الساعات الماضية في مدينة ومحافظة الحديدة ضمن سلسلة خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية.

ونقل موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمينة عن مصادر محلية أن مستشفيات مدينة الحديدة استقبلت أكثر من 22 ما بين قتيل وجريح من عناصر المليشيات الحوثية، سقطوا خلال الساعات الماضية في أعقاب هجمات فاشلة حاولت خلالها اقتحام واحتلال مستشفى 22 مايو والأحياء السكنية المجاورة في شارع الخمسين.

وقالت المصادر: إن المليشيات الحوثية فرضت حالة طوارئ بالمستشفيات، لاستقبال قتلاها وجرحاها وسط تكتم شديد.

بالتزامن، أفادت مصادر عسكرية سقوط عدد من عناصر المليشيات بين قتيل وجريح في مديرية التحيتا جنوب الحديدة من جراء محاولة تسلل فاشلة صوب مركز المديرية.

كما لقي عدد من اتباع المليشيا مصرعهم، ودمرت آليات لهم بمديرية “كتاف” في محافظة صعدة.

وأوضحت مصادر عسكرية، عن تدمير عربة قتالية للمليشيات الحوثية، ولقي عدد من المسلحين الحوثيين مصرعهم فوق سلسلة جبال “سحامة” الواقعة في محيط مركز مديرية كتاف.