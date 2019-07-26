14 ألف كادر و400 آلية لتنفيذ خطة “هيئة التطوير” بالحج

مكة المكرمة ــ البلاد

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الخطة التشغيلية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بموسم حج 1440ه والمتضمنة تجنيد نحو 14 ألف موظف بالإضافة إلى أكثر من 400 آلية لتنفيذ الخطة التشغيلية، حيث وضعت آليات محددة لتنفيذها على أرض الواقع والتأكد من أن جميع المشاريع على أهبة الاستعداد لتقديم خدمتها لضيوف الرحمن.

كما تتضمن الخطة الإشراف على أعمال المشاريع الخدمية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، والتي تأتي في مقدمتها الإشراف على تشغيل قطار المشاعر المقدسة والذي من المتوقع أن ينقل خلال خطة التفويج من مشعر منى في اليوم الثامن من ذي الحجة إلى مشعر عرفات ومن ثم العودة إلى منى خلال نفرة الحجاج من مشعر عرفات أكثر من 360 الف حاج، بينما سيكون إجمالي عدد الحجاج الذين سينقلهم القطار خلال أيام التشريق أكثر من مليوني حاج.

وتهدف الخطة التي تحظى بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إلى رفع أداء المشاريع التي تشرف الهيئة على تشغيلها بالمشاعر المقدسة والارتقاء بها.

ومن تلك المشروعات التي ستدخل الخدمة في حج هذا العام، مشروع جسر المشاة الموازي لطريق الملك عبدالله بمشعر منى، ومشروع تمديد طريق 206 وربطه بنفق مع طريق 204 وإنشاء 3 منحدرات بمشعر منى، ومشروع انشاء مباني سكنية وادارية متعددة الطوابق لمشغلي محطات قطار المشاعر ومشروع تهيئة الموقع الجبلي شرق ربوة مشعر منى، ومشروع تهيئة البنية التحتية حول محطات قطار المشاعر المقدسة بمشعري مزدلفة وعرفات، ومشروع تركيب وتشغيل 2400 وحدة دورة مياه جاهزة ومتنقلة في مشعر منى.

وأفاد المهندس المتحدث الرسمي بالهيئة المهندس جلال كعكي أن هذه الخطة تعتمد في تشغليها على التنسيق المتواصل والمستمر مع الجهات ذات العلاقة وخصوصا القطاعات الأمنية، حيث يحرص الرئيس التنفيذي للهيئة المشرف العام على خطة أعمال الحج الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح على تضافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة وتكاملها في إطار تنسيق مشترك يكفل بإذن الله لإنجاح أعمال الحج.