وزير الإسكان: رفع نسبة التمليك 70 % في مشروع مرسية

الرياض ــ البلاد

أكّد وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، أهمية العمل على تسليم مشروع «مرسية» التابع لمشاريع برنامج سكني والواقع شمال مدينة الرياض، وفق الجداول الزمنية والمراحل المحددة للمشروع، بما يضمن تسليم الوحدات السكنية للمواطنين المستفيدين خلال الفترة القريبة المقبلة في إطار توفير السكن الملائم للمواطنين، ورفع نسبة تملكهم إلى 70% بحلول عام 2030 ضمن أهداف برنامج الإسكان.

ويعتبر مشروع “مرسية” مدينة عصرية وعالمية باعتباره أحد أكبر المشاريع السكنية في شمال العاصمة الرياض، حيث يمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 2.7 مليون متر مربع، ويوفر أكثر من 5.000 وحدة سكنية، تتنوع ما بين الفلل والتاون هاوس والشقق، بمساحات متنوعة وتصاميم عصرية في بيئة سكنية راقية وبالقرب من الأماكن الحيوية لتناسب رغبات المستفيدين، إذ يوفر المشروع نحو 5.000 فيلا وتاون هاوس بمساحات تصل إلى 320 مترا مربعا، وبأسعار تبدأ من 499.9 ألف ريال وقسط شهري 1666 ريالا، كما يوفر المشروع 572 شقة بأسعار تنافسية تبدأ من 299.250 ريالًا، وقسط شهري ميّسر يبدأ من 899 ريالا، ويتميز المشروع بتكامل البنية التحتية والمرافق العامة، مما يجعل من المشروع مدينة سكنية متكاملة الخدمات، تم تصميمها بأسلوب فريد.

ويضم “مرسية” وادياً اصطناعياً في وسط المشروع، إضافة إلى توفيره لمسطحات خضراء، وحدائق عامة روعي فيها تحقيق البيئة السكنية العصرية التي تتوافق مع متطلبات جودة الحياة، كما يضم العديد من المرافق التجارية المقسمة إلى تجمعات تتوسط المناطق السكنية لتوفر الاحتياجات اليومية للسكان، إلى جانب مضمار دراجات، ومواقع أخرى مخصصة للجهات الحكومية، كما يتضمن المشروع، مساجد وممشى وأندية رياضية، إضافة إلى العديد من المرافق التعليمية لكافة الشرائح العمرية، ومراكز صحية، وإسعافية وفروع مصرفية، إضافة إلى مركز أمني وآخر للدفاع المدني، كما يوفر نظم الري والصرف الصحي وخدمات الصيانة للسكان.