مكة مقبلة على طفرة اقتصادية

جدة- ياسر بن يوسف

قال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة بالإنابة مروان شعبان ، أن العاصمة المقدسة مقبلة على انفتاح اقتصادي وتجاري يتوافق مع رؤية 2030 الرامية إلى زيادة المساحات وتعزيز الخدمات لمقابلة الزيادة المتتالية في أعداد ضيوف الرحمن وزوار مكة المكرمة، مشيرا إلى أن استراتيجية عمل الغرفة في الفترة المقبلة تتسق والتوسع في الخدمات وتحويل لتكون ضمن أفضل 100 مدينة في العالم، من خلال العناية بالإنسان والمكان تنمية وتطويرا.

جاء ذلك عقب توقيع عقدا استثماريا بين الغرفة ووقف مشعل بن سرور الزايدي، للاستفادة من المساحات المتوفرة فيها بمخطط التخصصي بهدف دعم المؤتمرات والمعارض والمنتديات والأسواق المؤقتة.

من جانبه قال مشعل الزايدي أن المشروع يشكل مركزا مستقبلي للفعاليات بمكة المكرمة، ويمتاز بقربه من مبنى الغرفة ، ويمكن أن يشكل مساحات إضافية لدعم قطاع المؤتمرات والفعاليات، خاصة وأن منطقة مكة المكرمة تشهد حراكا اقتصاديا ملحوظا، وهذا المركز سيعود بالفائدة الاستثمارية وبالتحديد في موسمي الحج والعمرة.