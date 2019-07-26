محكمة ذكية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

جدة- البلاد

افتتحت وزارة العدل بالتعاون مع هيئة المدن الاقتصادية أمس محكمة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، بحضور وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الشيخ أحمد بن سلطان بن شير، ونائب الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية المهندس عماد بن محمد هاشم، ومساعد رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبد الرحمن بن عبد الواحد بن نوح.

وتأتي هذه الخطوة في إطار المنظومة القضائية والعدلية في المدينة، والتي تشتمل على مقر لكتابة العدل وفرع للمركز السعودي للتحكيم التجاري، وتعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضح الشيخ أحمد شير أن الخطوة تأتي ضمن خطوات عديدة اتخذتها وزارة العدل لدعم حراك التنمية الاقتصادية في المملكة وكان أهمها مباشرة المحكمة التجارية والعمالية لأعمالهما ضمن إطار تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في السوق السعودية والحفاظ على حقوقهما.

وفيما يخص خدمات المحكمة، أبان نائب الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية أن محكمة مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تتميّز بدمج التكنولوجيا الرقمية بالإجراءات التنفيذية، وذلك يشمل أتمتة المهام الإدارية والإجراءات والخطوات التنفيذية، مروراً بما يعرف بالمحكمة الذكية والتي ستضمن الإبلاغ والإشعار الفوري، عاداً هذه الخطوة بأنها استكمال لإرساء دعائم منظومة عدلية متكاملة لخدمة المدينة، بدأت بافتتاح مقر لكتابة العدل في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تحت رعاية وإشراف وزارة العدل لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالوكالات والمصادقات وعقود تأسيس الشركات، تلاها افتتاح فرع للمركز السعودي للتحكيم التجاري, الذي يضطلع بمهام الوساطة وحل النزاعات التجارية، الأمر الذي يؤكّد سعي هيئة المدن الاقتصادية لتوفير بيئة استثمارية آمنة تلبي احتياجات المستثمرين وتعزز تنافسية المدن الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.