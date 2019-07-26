سعوديون يطلقون هاشتاق الحنين لذكريات المدرسة

كتبت_أمنية رشاد

#كم_كانت_فسحتك ، لاستعادة الذكريات حول الفسحة المدرسية وأيام الدراسة، وما كان يفعلونه وهم طلبه. أطلق رواد موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر”، هاشتاق بعنوان، لاستعادة الذكريات حول الفسحة المدرسية وأيام الدراسة، وما كان يفعلونه وهم طلبه.

وأخذ بعض النشطاء في الحديث عن ماهية المصروف اليومي الذين كانوا يتقاضونه لشراء الحلويات أثناء الفسحة المدرسية وكتبت إحدي الناشطات تقول: “5 الحين وتطورت فيه علاوة 6 وعشرة ريال”.

فيما قال ناشط آخر ساخرا:”من يوم عرفت المدرسه لين اخر سنه بالثانويه كان مصروفي ريالين وبعد ماتخرجت ودخلت المعهد حسيت نفسي غني ولما تخرجت حاليا صرت عاطل وفقير”

فيما قالت ناريالين من دخلت ابتدائي لين خلصت ثانوي ياربي انا قد ايش فخوره ب أمي والله أنها قدرت تصرف علينا وعلى البيت من أحنا أطفال الين كبرنا بمصروف شهري قدره ١٥٠٠ وممكن أقل لكنها كانت تشتغل شغله يدويه جرحت يدينها، الله يحفظها ويجزاها عننا ألف خير ولا يورينا فيها مكروه