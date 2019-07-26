تطبيق يحول السيلفي لوحة فنية

جدة ــ وكالات

مع انتشار التطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير مثل FaceApp، طور معهد ماساتشوستس واتسون للتكنولوجيا، تطبيقاً جديداً، يمكنه تحويل صور السيلفي إلى صور كلاسيكية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فان التطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث يحول الصورة الشخصية إلى صور بعدة أنماط، بعد تدريب التطبيق على إدخال 45 ألف صورة، تشمل أساليب رسم استخدمها رسامون شهيرون أمثال فان جوخ وتيتيان. وتجسد الصور الوجوه في لوحات زيتية وألوان مائية وبالحبر، وقام الباحثون بتحميل لوحات من عصر النهضة إلى الفن المعاصر للمساعدة في التدريب.