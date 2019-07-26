الأخيره

تطبيق يحول السيلفي لوحة فنية

صحيفة البلادaccess_time23 / ذو القعدة / 1440 هـ      26 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة ــ وكالات

مع انتشار التطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير مثل FaceApp، طور معهد ماساتشوستس واتسون للتكنولوجيا، تطبيقاً جديداً، يمكنه تحويل صور السيلفي إلى صور كلاسيكية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فان التطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث يحول الصورة الشخصية إلى صور بعدة أنماط، بعد تدريب التطبيق على إدخال 45 ألف صورة، تشمل أساليب رسم استخدمها رسامون شهيرون أمثال فان جوخ وتيتيان. وتجسد الصور الوجوه في لوحات زيتية وألوان مائية وبالحبر، وقام الباحثون بتحميل لوحات من عصر النهضة إلى الفن المعاصر للمساعدة في التدريب.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *