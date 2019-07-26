تحسن أسعار النفط والمملكة تدعو لتأمين الشحنات

سنغافورة – دلهي- رويترز

ارتفعت أسعار للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت بمقدار 28 سنتا إلى 63.46 دولار للبرميل ، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا إلى 56.15 دولار للبرميل .

دعت المملكة مشتري النفط العالميين لتأمين شحناتهم من الطاقة التي تمر عبر مضيق هرمز. وقال وزير الطاقة خالد الفالح بعد اجتماع مع وزير النفط الهندي “أجريت مباحثات مع الوزير برادان بشأن ضرورة أن تضطلع الهند بدورها مع المجتمع الدولي في تأمين الملاحة الحرة بالروابط البحرية التي تنقل الطاقة إلى بقية العالم”.

وتزايدت المخاوف من تعطل الإمدادات في مضيق هرمز، الذي تُنقل عبره نحو 20 % من إمدادات الخام العالمية يوميا، بعد أن اختطف الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط ستينا امبريو التي ترفع العلم البريطاني في الممر المائي.