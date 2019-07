بالفيديو .. أوزيل يتعرض إلى “سطو مُسلّح” في لندن!

اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا كان برفقة زوجته، وزميله في الفريق سيناد كولاسيناتش.

ورصدت كاميرات المراقبة هجومًا من إثنين مسلحين بالسكاكين، كانا على متن دراجة بخارية وحاولا اقتحام السيارة.

فما كان من سيناد إلا أن دلف من السيارة واشتبك مع أحدهما، بينما تحرك أوزيل إلى الأمام للابتعاد بزوجته.

وفتحت الشرطة الإنجليزية تحقيقًا في الحادث وبدأت في أخذ أقوال الشهود الذين كانوا حاضرين في المكان.

شاهد المقطع التالي..

Someone tried to jump Mesut Ozil in his car… Kolasinac jumped out to fight the thief and scared him off

BOSNIAN HULKpic.twitter.com/fdmuams8cf

— Link Up Arsenal (@LinkUpArsenal) July 25, 2019