الرياضة متابعات

سطو مُسلّح على مسعود أوزيل

بالفيديو .. أوزيل يتعرض إلى “سطو مُسلّح” في لندن!

محمد ابو الوفاaccess_time23 / ذو القعدة / 1440 هـ      26 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
أوزيل

تعرض الدولي الألماني ومتوسط ميدان أرسنال مسعود أوزيل إلى عملية سطو مسلح بالعاصمة الإنجليزية لندن.

اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا كان برفقة زوجته، وزميله في الفريق سيناد كولاسيناتش.

ورصدت كاميرات المراقبة هجومًا من إثنين مسلحين بالسكاكين، كانا على متن دراجة بخارية وحاولا اقتحام السيارة.

فما كان من سيناد إلا أن دلف من السيارة واشتبك مع أحدهما، بينما تحرك أوزيل إلى الأمام للابتعاد بزوجته.

وفتحت الشرطة الإنجليزية تحقيقًا في الحادث وبدأت في أخذ أقوال الشهود الذين كانوا حاضرين في المكان.

شاهد المقطع التالي..

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *