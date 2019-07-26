النصر يجدد عقد عبد الرزاق حمد الله

أعلن نادي النصر عبر بيان رسمي عن تجديد عقد مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وجاء في الحساب الرسمي للنادي عبر تويتر ” حُسم الأمر .. حمدالله #عالمي لثلاث سنوات قادمة”.

وبموجب العقد الجديد فإن حمد الله سيتحصل على راتب خرافي مع النصر سيبقيه داخل أسوار النادي حتى 2022.

ونجحت الإدارة الجديدة للنصر برئاسة صفوان السويكت في حسم أحد أهم الأمور الشائكة داخل أروقة النادي.

حمد الله كان قد حقق دوري المحترفين رفقة الفريق النصراوي الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع الهلال.

فضلًا عن حسمه لجائزة هدّاف الدوري في رقم قياسي غير مسبوق، بعدما زار الشباك 34 مرة.

في سياق متصل التقى العضو الذهبي بمجلس إدارة النادي، عبد الرحمن بن سلمان الحلافي باللاعبين في معسكر البرتغال.

وشدد الحلافي على ضرورة تقديم موسم قوي للدفاع عن اللقب، كما أشار إلى إقامة حفل تكريمي للاعبين بعد حصدهم للدوري.

ومن المنتظر كذلك أن يتم تكريم الإدارة السابقة للنادي والتي ترأسها الأستاذ سعود بن محمد آل سويلم.