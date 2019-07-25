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فجر السعيد تتعرض لنزيف أثناء إجراء عملية قلب مفتوح..ومغردون يطالبون بالدعاء لها

امنية رشادaccess_time22 / ذو القعدة / 1440 هـ      25 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

 أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق تحت اسم “#فجر_السعيد”، ظهر اليوم الخميس، عقب تعرض الإعلامية الكويتية فجر السعيد لخطأ طبي أثناء إجراء عملية قلب مفتوح لها،تم على إثرها نقلها إلى «مستشفى مبارك» بالعناية المركزة، ، وحالتها الآن شبه مستقرة باشراف فريق طبي كويتي.

حيث أصيبت الإعلامية الكويتية  فجر السعيد، بنزيف حاد خلال إجرائها عملية جراحية أدى لتوقف قلبها، وفقًا لما أفاد به وتداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء لها بالشفاء العاجل، حتي ول اختلفوا مع أرائها

وعرفت الكاتبة فجر السعيد بنشاطها الدائم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتثير السعيد التي تعرف عن نفسها بأنها (كاتبة سيناريو ) تثير الجدل بين الحين والآخر من خلال تغريدات تطرحها في حسابها، أو تعليقات على مواضيع مختلفة مثارة في البلاد.
omneia rashad

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