فجر السعيد تتعرض لنزيف أثناء إجراء عملية قلب مفتوح..ومغردون يطالبون بالدعاء لها

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق تحت اسم “#فجر_السعيد”، ظهر اليوم الخميس، عقب تعرض الإعلامية الكويتية فجر السعيد لخطأ طبي أثناء إجراء عملية قلب مفتوح لها،تم على إثرها نقلها إلى «مستشفى مبارك» بالعناية المركزة، ، وحالتها الآن شبه مستقرة باشراف فريق طبي كويتي.
حيث أصيبت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، بنزيف حاد خلال إجرائها عملية جراحية أدى لتوقف قلبها، وفقًا لما أفاد به وتداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء لها بالشفاء العاجل، حتي ول اختلفوا مع أرائها