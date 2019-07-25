التعليم: لا صحة لتوقف رواتب المعلمين عند 16 ألف ريال

جدة : البلاد

نفى وكيل وزارة التعليم د.محمد الهرّان، صحة توقف راتب المعلم عند 16,510 ألف أو العودة له عند التقاعد، وأكد أنه سيستمر في سلم المعلم الممارس إلى أن يصل الراتب إلى 21,250 ألف ريال أو الترقية إلى الرتبتين التاليتين براتب أعلى.

وذكر أنه عند التسكين على لائحة الوظائف التعليمية يمنح جميع المعلمين الحاليين فرصة لمدة 4 سنوات تتاح لهم خلالها 4 محاولات لاختبار الرخصة المهنية، تستمر فيها علاوتهم السنوية، كما أن هناك 150 ألف معلم تجاوزوا الاختبار.

وذكر وكيل الوزارة في تغريدات نشرت على حساب الوزارة أنه حسب لائحة الوظائف التعليمية تصل زيادة العلاوة السنوية إلى 540 ريالاً في رتبة معلم ممارس، بينما تصل إلى 640 ريالاً في رتبة المعلم الخبير في لائحة الوظائف التعليمية.

وقال الهران إن مكافأة نهاية الخدمة في لائحة الوظائف التعليمية أعلى من اللائحة السابقة، وأنه تم تخصيص مكافأة شهرية مقطوعة لقائد المدرسة ووكيل المدرسة والمشرف التربوي.

وذكر أنه حسب لائحة الوظائف التعليمية تكون رواتب المعلمين من دون بدلات، باستثناء بدل النقل الذي يبلغ 700 ريال، وأن وزارة التعليم حافظت على كامل الحقوق المالية والمعنوية للمعلمين، للاستفادة من الراتب عند التقاعد، كما شُكلت لجنة إشرافية من وزيري الخدمة المدنية و وزارة التعليم ورئيس هيئة تقويم التعليم لمتابعة تطبيق اللائحة ووضع القواعد التفسيرية وجميع الملاحظات والاستفسارات تم رصدها وينتهي العمل خلال 90 يوماً.