أمانة جدة تقيم محاضرة ” دور الأمن السيبراني في عالمنا وبيئة اعمالنا “

جدة _ البلاد

أقامت أمانة محافظة جدة متمثلة بالإدارة العامة للأمن السيبراني وإدارة الموارد البشرية محاضرة تثقيفية بعنوان : ” الأمن السيبراني في عالمنا وبيئة اعمالنا ” أمس الثلاثاء ، بمسرح الأمانة .

القتها الدكتورة فاطمة العقيل أستاذ مساعد في جامعة الملك سعود، وتأتي هذه المحاضرة عملا بالأمر السامي الكريم بتنفيذ دورات تثقيفية بأمن المعلومات والوثائق الحكومية.

تهدف المحاضرة لزيادة الوعي بالأمن السيبراني لمنسوبي أمانة محافظة جدة والتزاما بالدور الفعال في تمكين برامج التوعية التخصصية وخاصة في مجال الأمن السيبراني، ولمعرفة المخاطر المحتملة والتهديدات المتزايدة من الهجمات التي تستهدف البيانات أو الدخول غير المشروع على الأنظمة التقنية الداخلية .

تحدثت المحاضرة عن أهمية الأمن السيبراني، وعن الجرائم المعلوماتية، والاختراقات الشائعة، وعن جهود المملكة في هذا المجال ، وفي ختام المحاضرة تم تسليم شهادات حضور للموظفين .