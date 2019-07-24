وحدات سكنية لـ5 أسر ضمن “ المشروع الآمن “

الدمام- حمود الزهراني

سلمت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية خمس وحدات سكنية تمثل الدفعة الأولى لمشروع المسكن الآمن والذي أطلقته الجمعية بالشراكة مع الإسكان التنموي أحد مبادرات وزارة الإسكان وقد قامت الجمعية بتأثيث جميع المنازل المخصصة للأسر قبل تسليمها.



واوضح عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام عبدالله بن راشد الخالدي أن جمعية بناء تولي اهتماماً بالغاً في توفير المساكن المناسبة للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية حيث اثمرت الشراكة مع الإسكان التنموي بوزارة الاسكان عن توفير هذه الوحدات لأسر الأيتام وهي بداية شراكة مثمرة وسنحرص على تطويرها بإذن الله حتى تتمكن أغلب أسر الأيتام من تملك مساكن حديثة وآمنة وفي مواقع مميزة تتوفر فيها جميع الخدمات التي تجعل هذه الأسر تعيش حياة كريمة بإذن الله ، بالإضافة إلى أن تملك الأسر للمساكن يساهم في تخفيف الأعباء المالية الكبيرة التي تتكبدها سواءً إيجار المساكن أو تكلفة الصيانة العالية للمساكن كونها قديمة وتحتاج للصيانة بشكل مستمر.



وأضاف الخالدي : لقد اطلقت الجمعية مشروع المسكن الآمن والذي يهدف لتأمين أكبر عدد ممكن من المساكن للأسر سواءً من خلال الاتفاقيات مع وزارة الاسكان أو من خلال عقد الشراكات مع القطاع الخاص للمساهمة في دعم هذا المشروع الذي سيكون له أثر كبير وإيجابي على أسر الأيتام التي ترعاها الجمعية.